Una vera e propria follia quella a cui si è assistito ieri dopo Nigeria-Ghana, partita che è costata la partecipazione della squadra di Victor Osimhen a Qatar 2022.

Numerosi presenti allo stadio hanno infatti invaso il campo, sfogando la propria frustrazione per il mancato accesso alla massima competizione intercontinentale per le Nazionali. Episodio che è costato la vita a Joseph Kabungo, un medico zambiano al lavoro per l’antidoping.

Nigeria’s Victor Osimhen sings Nigeria’s national anthem during the World Cup 2022 qualifying football match between Nigeria and Ghana at the National Stadium in Abuja on March 29, 2022. (Photo by Pius Utomi EKPEI / AFP) (Photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images)

Non è ancora chiara – si legge su calciomercato.com – la dinamica dell’accaduto. Secondo diversi testimoni, la vittima è stata aggredita dalla folla inferocita. Picchiato, ha perso conoscenza ed è stato calpestato. Poi sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Invece, secondo altre fonti, Kabungo avrebbe avuto un arresto cardiaco, crollando a terra mentre stava lasciando il campo per andare negli spogliatoi.

Francesco Fildi