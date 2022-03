OSIMHEN ARRESTATO – Dopo l’eliminazione della Nigeria dalle qualificazioni per i prossimi Mondiali in Qatar, dai social sono arrivati tantissimi post in merito ad un arresto di Victor Osimhen. Nulla di vero, solo uno scherzo iniziato dagli utenti Twitter che si è però ampliato tweet dopo tweet.

Tanti i messaggi postati dagli utenti che hanno fatto riferimento ai disordini che si sono creati dopo l’eliminazione della squadra del 9 azzurro. Al momento del fischio finale infatti i tifosi nigeriani sono andati su tutte le furie, hanno invaso il terreno di gioco mettendo a ferro e fuoco il campo. Le forze dell’ordine sono state costrette a lanciare il gas lacrimogeno.

Nigeria’s Victor Osimhen sings Nigeria’s national anthem during the World Cup 2022 qualifying football match between Nigeria and Ghana at the National Stadium in Abuja on March 29, 2022. (Photo by Pius Utomi EKPEI / AFP) (Photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images)

Osimhen arrestato: arriva la smentita

Dopo il panico creatosi tra gli utenti di Twitter in particolare, è arrivato un tweet di smentita sulla possibile notizia dell’arresto di Victor Osimhen. Il nigeriano non è stato coinvolto in nessuna situazione delicata e per fortuna si è trattato di un semplice scherzo.

Questo il tweet che ha smentito definitivamente il caso Osimhen:

Nigeria fuori dal Mondiale in Qatar

Quella che invece è certa è l’esclusione della Nigeria di Osimhen dal prossimo Mondiale in Qatar. Così come l’Italia dunque, anche la squadra del bomber azzurro dovrà rinunciare alla competizione più attesa di tutte a causa della sconfitta rimediata contro il Ghana. Due pareggi condannano la Nigeria a causa della regola del gol fuori casa.