Festa per Mertens e Kat per la nascita del figlio Ciro: le foto

Dries Mertens e sua moglie, Katrin Kerkhofs, hanno festeggiato la cosiddetta babyshower, in Belgio, con famiglia e amici. La coppia è infatti in dolce attesa, resa pubblica alla fine di ottobre con un post comune sulle pagine Instagram di entrambi.

La babyshower è la festa in cui amici e parenti si riuniscono per festeggiare prima dell’arrivo del nascituro. Ma, soprattutto, è la festa in cui si è soliti regalare alla coppia oggetti di prima necessità per neonati.

Come nome è stato scelto proprio il soprannome calcistico del padre: Ciro, volto a rappresentare il l’amore di Dries nei confronti della città di Napoli e dei suoi tifosi.