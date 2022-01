Il Napoli pronto a blindare quattro giocatori: si parlerà di rinnovo

Il Napoli pensa alla squadra del futuro. Oltre i diversi profili che il ds Cristiano Giuntoli continua a monitorare, la dirigenza azzurra pensa già ad alcuni rinnovi di contratto. Non solo Fabian Ruiz e Koulibaly: ci sono ben quattro giocatori che il Napoli vuole blindare.

Juan Jesus, Amir Rrahmani ed Elif Elmas

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione. Il ds Cristiano Giuntoli sta cercando i nuovi Insigne e Mertens da regalare a mister Spalletti, ma la società punta forte anche sulla crescita di Elif Elmas e Adam Ounas: a stretto giro, con entrambi si parlerà di rinnovo di contratto. Mentre per Elmas, però, c’è più tempo per parlarne (il suo contratto scade nel 2025), il contratto di Ounas è in scadenza nel 2023.

Non solo in attacco però: il club azzurro vuole confermare anche il terzetto difensivo che tanto sta facendo bene. Infatti, oltre a quello del leader Koulibaly, la dirigenza è pronta a intavolare i discorsi per un prolungamento anche con Juan Jesus e Amir Rrahmani. La coppia difensiva inedita che tanto sta sorprendendo in casa Napoli, merita una conferma.

Juan Jesus ha il contratto in scadenza a giugno, ma c’è un’opzione per un altro anno che sarà esercitata. Il contratto di Rrahmani, invece, scade nel 2024, ma la società ha intenzione di proporgli un rinnovo.