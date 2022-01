Napoli: tris di nomi per il terzino sinistro, i dettagli

Il Napoli guarda a questa seconda parte di mercato di gennaio con la volontà di andare a puntellare il proprio out di sinistra. Dopo l’acquisto di Axel Tuanzebe dal Manchester United, infatti, l’unica ‘casella vuota’ è rappresentata proprio dall’assenza di un’alternativa pronta al 100% a Mario Rui.

Napoli Spalletti

Il suo sostituto attuale, Faouzi Ghoulam, è rientrato nelle rotazioni di Luciano Spalletti in pianta stabile ma nonostante ciò il club continua a monitorare la situazione del mercato in entrata, anche già per questa sessione di mercato.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli seguirebbe tre nomi per quanto concerne il terzino sinistro: da Fabiano Parisi, esterno di proprietà dell’Empoli – per il quale i toscani chiedono una cifra vicina ai 10 milioni di euro -, ai profili più esperti di Reinildo Mandava del Lille e Nicolas Tagliafico dell’Ajax.

Ajax’s Argentinian defender Nicolas Tagliafico runs with the ball during the UEFA Champions League Group C second leg football match between Ajax Amsterdam and Sporting CP at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam on December 7, 2021. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Il club azzurro – sottolinea la medesima fonte – conta di chiudere l’affare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Qualora non fosse possibile, il Napoli è pronto a rimandare la questione al mercato estivo.

Francesco Fildi