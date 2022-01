Calciomercato Napoli, novità Tagliafico: succederà domani

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky esperto di calciomercato, ci sono degli sviluppi sull’asse Napoli-Tagliafico: l’esterno difensivo classe ’92, infatti, avrebbe in programma un incontro con l’Ajax, società olandese che ne detiene il cartellino, tra domani e dopodomani.

Calciomercato Napoli Tagliafico

Calciomercato Napoli, obiettivo Tagliafico: le ultime

Obiettivo del meeting sarà capire se l’Ajax possa aprire ad un prestito con diritto di riscatto, formula che il Napoli ha proposto per prendere Tagliafico.

Il contratto del terzino argentino scadrà a giugno 2023, motivo per il quale l’Ajax preferirebbe formule come un prestito con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo già dalla finestra di mercato attualmente in coro.