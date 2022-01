Il Napoli è alla ricerca del terzino sinistro che verosimilmente prenderà il posto di Faouzi Ghoulam, al netto della situazione contrattuale di quest’ultimo.

Uno dei nomi preferiti da Cristiano Giuntoli a tal proposito è Fabiano Parisi, esterno mancino di proprietà dell’Empoli. La squadra toscana – fa sapere La Gazzetta dello Sport – già sta ricevendo diverse manifestazioni d’interesse per il calciatore, la cui valutazione è fissata sui 10 milioni di euro.

La squadra azzurra è interessata in modo particolare a Parisi, ma su di lui c’è anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Novità sono attese per la prossima estate, anche perché è difficile che l’Empoli possa privarsene già in questa sessione di calciomercato. In vista di quell’occasione, Aurelio De Laurentiis vorrà trovarsi in prima fila e per questo se ne parlerà probabilmente già in queste settimane.

Inoltre, Parisi – campano doc – potrebbe vedere di buon occhio un arrivo a Napoli, altro aspetto che potrebbe anteporre gli azzurri in una posizione di vantaggio rispetto alla Lazio.

Francesco Fildi