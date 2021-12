Min-Jae obiettivo del Napoli: la risposta del Fenerbahce

Il Napoli ha intensificato i contatti con il Manchester United per arrivare ad Axel Tuanzebe. Nella serata ci sarà una call-conference con il club inglese per definire i dettagli e concludere l’accordo per il prestito. Ma nel mirino del club azzurro c’è ancora Kim Min-Jae, roccioso difensore sudcoreano del Fenerbahce.

Napoli Kim Min-Jae

Calciomercato Napoli, niente da fare per Min-Jae

Secondo quanto riferito da Sky Sport, però, Kim Min-Jae non è un obiettivo possibile per gennaio. Il Fenerbahce, infatti, non ha aperto al prestito per il mese di gennaio e, di conseguenza, il Napoli si è fiondato su Axel Tuanzebe. La valutazione del difensore sudcoreano è di 15-18 milioni di euro.