Tuanzebe-Napoli, Gerrard: “Vogliamo tenerlo. Futuro? Vi spiego”

Si iniziano a fare sempre più calde le voci relative l’acquisto di Axel Tuanzebe, difensore attualmente all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Più fonti segnalano come i contatti fra il Napoli e i “Red Devils” si stiano intensificando al fine di chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Axel Tuanzebe

Napoli su Tuanzebe: parla Gerrard

Come riporta independent.co.uk, il tecnico ha riferito che il difensore inglese è fondamentale nel suo scacchiere ma a decidere il futuro saranno solo il ragazzo e il Manchester United.

“Il futuro è nelle mani di Axel e del Manchester United. Noi lo vogliamo qui, ci piacerebbe tenerlo. Non lo vediamo solo come un prestito fino a fine stagione, vogliamo andare oltre. Ci piacerebbe quantomeno averlo qui fino alla fine del campionato.

Dipende però tutto da lui e dal Manchester United. Spero che voglia far parte del nostro gruppo. Si sta impegnando molto in allenamento e ha doti di leadership importanti. Lui spinge per giocare, quindi vedremo cosa succederà con lo United”.

Felice Luongo