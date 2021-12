Frustalupi: "Sfortunati contro una corazzata come l'Inter. Mi è piaciuta la reazione in 10. Manè in Prima Squadra? Felicissimo per lui"

Il Napoli Primavera perde in casa contro l'Inter una partita molto importante per la classifica che ora si accorcia in vetta na vede la Roma con una grande occasione di volare a +7 dagli azzurri (al momento secondi). Al termine del match, Nicolò Frustalupi ha analizzato la partita ai nostri microfoni.

"I ragazzi hanno dimostrato carattere e non era facile contro una corazzata come l'Inter. Purtroppo siamo andati in svantaggio su un piazzato grazie alla loro fisicità. Poi c'è stata l'espulsione che ha cambiato tutto. Eravamo riusciti a trovare l'episodio per pareggiare (rigore sbagliato da Ambrosino, ndr) e qualche altra occasione. Alla fine hanno trovato il raddoppio e purtroppo è andata così".

Espulsione Saco? "Onestamente non l'ho vista, mi hanno raccontato che Saco ha subìto fallo e poi ha spinto l'avversario. C'era fallo per noi e al massimo ammonizione ma l'arbitro ha giudicato così e bisogna andare avanti".

Nicolò Frustalupi

Frustalupi: "Vergara e Cioffi sempr meglio. Emozione vedere Manè in Prima Squadra"

Napoli-Inter è stata caratterizzata anche da un infortunio serio per Andrea Pelamatti, terzino dell'Inter svenuto e trasportato in ospedale.

Come ha vissuto l'episodio di Pelamatti? "C'è stata preoccupazione perché i ragazzi chiamavano a gran voce. Poi ho visto che i soccorritori erano abbastanza tranquilli e ho capito che il ragazzo si era ripreso. Spero che stia bene e penso che le notizie siano buone".

Com'è cambiata la partita in 10? "Con un uomo in meno abbiamo cercato di non scoprirci per i loro contropiedi cercando di sfruttare le nostre qualità. Alla fine gli episodi per pareggiare li avevamo trovati ma non siamo stati precisi".

Vergara e Acampa? "Vergara potrebbe giocare a centrocampo dopo l'espulsione di Saco. L'abbiamo rivisto finalmente bene in campo dopo l'infortunio. Ora deve cercare la condizione migliore. Acampa sta sempre meglio, si sta riadattando dopo l'infortunio".

Rigore Ambrosino? "Lo tira a modo suo, non vanno mai corretti. Mi sembra che anche a Bologna l'avesse calciato con i passettini ma stavolta è stato bravo il portiere avversario".

Cioffi? "Si è allenato pochissimo, quando siamo rimasti in 10 avendo i cambi ho pensato di togliere lui. Ha fatto abbastanza bene, in 10 doveva sacrificarsi molto e ho preferito toglierlo per mettere Vergara".

Manè in Prima Squadra? "Bellissima notizia per lui e per noi. Tanti dei nostri si sono allenati con loro e siamo felici per il auo approdo in Prima Squadra".