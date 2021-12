Napoli-Inter Primavera, grande spavento per Pelamatti: sviene ed esce in ambulanza

Napoli-Inter Primavera fa registrare anche un episodio di cronaca che ha spaventato tutti i calciatori in campo. Andrea Pelamatti, terzino sinistro classe 2004 dei nerazzurri, è rimasto a terra senza sensi dopo un gravissimo scontro di gioco con Costanzo. Colpito in pieno volto da un calcio involontario, Pelamatti è immediatamente svenuto e rimasto al suolo per 7 minuti. Immediati i soccorsi e l'ingresso dell'ambulanza.

Inter Primavera Pelamatti

Pelamatti Ambulanza

Infortunio Pelamatti: è uscito in ambulanza

Come raccolto dai nostri inviati al "Piccolo" di Cercola, Andrea Pelamatti è stato trasportato immediatamente fuori dal terreno di gioco in ambulanza, mentre in campo è calato il silenzio e la preoccupazione di compagni e staff. Fortunatamente il giovane calciatore ha ripreso coscienza ma, immobilizzato, è stato accompagnato in ospedale. Lo shock è stato molto forte anche per Andersen che ha chiesto il cambio al tecnico interista.