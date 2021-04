ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Il giornalista Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli, ha riportato alcuni aggiornamenti circa il futuro della panchina del club azzurro. Ecco quanto evidenziato:

Ultime notizie Napoli, l’allenatore preferito da De Laurentiis

“Il 2 e il 3 marzo Ivan Juric si trovava in Campania per giocare il match tra il suo Verona contro il Benevento. Da quanto mi risulta, in quei giorni qualcosa è accaduto. Al momento il nome di Juric è in cima alla lista del Napoli per sostituire Gattuso“.

In lizza anche Fonseca e Inzaghi

A confermare quanto il tecnico del Verona piaccia al Napoli è anche il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato: “La scelta dell’allenatore non è stata ancora fatta, ma di certo il nome di Juric è caldo, soprattutto se non dovesse andare in porto la pista Inzaghi. Il Napoli credo voglia prima capire cosa succede alla Lazio e alla Roma, ma per entrambe le pista si è fatta complicata: Fonseca non sta convincendo a causa dei risultati, Inzaghi è vicino al rinnovo con la Lazio. De Laurentiis voleva Juric già lo scorso anno, poi prolungò con Gattuso, ma è un allenatore che è sempre piaciuto al presidente.

Mi auguro che il Napoli scelga un allenatore grintoso, ma che sappia dare un gioco alla squadra. Perché i napoletani più che ai risultati si legano alle sensazioni che riesce a dare il bel gioco. Con Gattuso il rapporto umano è stato distrutto, ricomporlo per i risultati sarebbe un errore perché alla prima difficoltà tutto si distruggerebbe nuovamente”.