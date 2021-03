FORMAZIONI NAPOLI CROTONE – Il Napoli tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali per la 29ª giornata di Serie A contro il Crotone. La partita è in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Gli azzurri vengono da due ottime vittorie in trasferta contro Roma e Milan, che hanno confermato il trend positivo degli azzurri nelle ultime settimane: 13 punti nelle ultime cinque giornate di campionato.

A causa dell’infortunio di David Ospina ci sarà Alex Meret tra i pali contro il Crotone.

In difesa l’unico ballottaggio è tra Hysaj e Mario Rui, con l’albanese in vantaggio. È sicuro del posto Di Lorenzo sulla destra così come la coppia formata da Maksimovic e Manolas, perchè Koulibaly è squalificato.

A centrocampo c’è un dubbio legato alle condizioni di Demme, vittima di una leggera infiammazione muscolare. Al suo posto pronto Bakayoko, mentre le altre due maglie saranno affidate a Zielinski e Ruiz.

In attacco l’unico certo del posto è Insigne, con due ballottaggi serrati per le altre maglie dell’attacco. Al centro Mertens è in vantaggio su Osimhen, che viene da un gol con la propria Nazionale. Sulla fascia destra scalpita Lozano, anche lui in gol con la propria nazionale, e infiamma il ballottaggio con Politano, che però al momento è favorito per partire dal primo minuto.

Formazioni Napoli Crotone

Sfida che come detto è fondamentale per entrambe le squadre, anche se per ambizioni di classifica diametralmente opposte. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori, Gennaro Gattuso e Serse Cosmi:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pereira, Benali, Molina, Rispoli; Messias; Di Carmine, Simy. All. Cosmi.