HIGHLIGHTS MILAN NAPOLI – È terminato da pochi istanti il match di San Siro tra Milan e Napoli. Azzurri che espugnano “La Scala del calcio” con il risultato di 0-1 grazie al gol di Matteo Politano all’inizio del secondo tempo. Napoli che dunque si rilancia alla rincorsa Champions andando al 5º posto a 50 punti. Due lunghezze di distanza dal quarto posto dell’Atalanta che però ha una partita in più. Vittoria meritata da parte degli azzurri che complessivamente fanno di più dei rossoneri per portare a casa la partita.

Formazioni Milan Napoli

I due allenatori sono stati costretti a fare i conti con numerosi indisponibili prima di stilare le due formazioni che sono scese in campo. Di seguito le scelte ufficiali dei tecnici delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

La sintesi del match

Pochi squilli nel corso della prima frazione di gioco a San Siro, con il Napoli maggiormente pericoloso. Gli azzurri si presentano spesso dalle parti di Donnarumma, con Zielinski a spaventare maggiormente i rossoneri. Inizia la seconda frazione di gioco ed il Napoli trova immediatamente il gol del vantaggio con Matteo Politano. Hysaj intercetta un bel pallone e lancia il contropiede servendo Zielinski, che vede e serve Politano involato verso la porta che batte Donnarumma e sigla il vantaggio. Nel finale di partita brivido per un contatto tra Bakayoko e Theo Hernandez. L’arbitro lascia proseguire, ma viene richiamato al VAR a rivedere il contatto. Dopo la on field review, il direttore di gara conferma la decisione del campo e dunque non assegna il tiro dagli undici metri. Finisce con la vittoria per 0-1 in favore del Napoli, che espugna San Siro e si rilancia in ottica Champions League