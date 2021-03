DOVE VEDERE NAPOLI CROTONE – La sosta per le Nazionali volge al termine ed è tutto pronto per la ripartenza del campionato di Serie A. Tutta la 29ª giornata di campionato si disputerà sabato 3 aprile, nella giornata antecedente alla Pasqua. Il Napoli di Gennaro Gattuso sfiderà il Crotone di Serse Cosmi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15:00.

Ultimissime Napoli calcio, il rendimento delle due squadre

Il Napoli di Gennaro Gattuso arriva da due convincenti vittorie in trasferta contro Roma e Milan, complessivamente nelle ultime cinque sfide gli azzurri hanno raccolto 13 punti rilanciandosi nella corsa Champions League.

Il Crotone invece è chiamato a fare assolutamente punti in trasferta contro una delle squadre più in forma del campionato se vuole continuare a sognare la salvezza.

Nelle ultime cinque sfide i calabresi hanno collezionato solo tre punti, frutto di una vittoria in casa contro il Torino.

Entrambe le squadre dunque, chiaramente per motivi differenti, non possono permettersi un passo falso e dovranno lottare per conquistare i 3 punti.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Napoli Crotone

Come detto, il match tra Napoli e Crotone andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona sabato 3 aprile alle ore 15:00, ma come sarà possibile seguire il match?

Napoli-Crotone sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Sarà possibile assistere al match in diretta tv su Sky Sport, canale numero 251 del satellite.

Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.