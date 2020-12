Dott. De Nicola su Maradona: “Diego Jr porta i geni buoni del padre. Avrei voluto un figlio come lui”

L’ex medico sociale della SSC Napoli, il dott. Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli a margine del match di calcio femminile tra il Napoli e il Verona, valevole per la decima giornata di Serie A. Tra i vari argomenti trattati non poteva mancare un ricordo di Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“Un ricordo su Maradona? Io non l’ho conosciuto personalmente, se non visto quando ormai aveva terminato la sua carriera da calciatore. L’ho conosciuto quando ormai aveva oltre 50 anni: una persona splendida, eccezionale. Ha fatto tanto bene. Ancora oggi non so come sia possibile non ricordarsi del bene che ha fatto. Diego ci ha fatto amare il calcio. Noi a Napoli abbiamo imparato ad amare il calcio grazie alle sue storiche ed epiche imprese.

Una persona umile, ancora oggi suo figlio Diego Jr porta con sé i geni buoni del padre. Diego non ha sbagliato nulla, ha fatto una vita perfetta: avrei voluto un figlio così“.

Dal nostro inviato: Pasquale Giacometti