Museo per Maradona, salvate maglie speciali, palloni e cimeli particolari. Bandiere, striscioni, disegni e gadget non ufficiali restano fuori

Sono stati depositati tantissimi cimeli al San Paolo in questi giorni. Maglia, sciarpe, scarpini, felpe, immagini, gadget e lettere scritte a mano, oltre che bellissimi disegni. L’allerta meteo ha minacciato l’integrità dei “monumenti” a Maradona, ma il Comune di Napoli ha provveduto con la NapoliServizi a mettere in sicurezza i cimeli. Ieri la maggior parte degli omaggi a Diego è stata raccolta e stipata in un magazzino prima di allestire un apposito museo all’interno del San Paolo.

L’altro lato della medaglia è però nella cernita fatta. Non tutti i cimeli infatti saranno conservati, molti sono stati lasciati in balia della pioggia di questi minuti. Come è stata effettuata la scelta? Maglie ufficiali, importanti, preziose e storiche, palloni, scarpette e cimeli particolari sono stati conservati. All’esterno dei cancelli dello stadio e dei tornelli sono stati invece appese bandiere, striscioni, maglie non ufficiali, disegni e lettere che però sono soggette alle condizioni climatiche.

