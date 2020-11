Indagato il medico di Maradona per la scomparsa di Diego!

Secondo quanto riportato da Marca, sarebbero spuntate alcune ipotesi sull’operato del dottore Luque, ovvero il medico che si è occupato di Diego Armando Maradona dopo l’operazione effettuata nelle ultime settimane.

Il dottor Leopoldo Luque, è stato indagato dalla procura di San Isidro (Buenos Aires) per la recente morte della leggenda del calcio. Il giudice ha anche approvato la perquisizione sia della casa che della clinica del medico con trenta poliziotti impegnati per entrambe le strutture. Luque dovrà testimoniare davanti alla Procura per sospetta negligenza medica negli ultimi giorni di vita dell’ex giocatore e, quindi, possibile delitto di omicidio colposo.

Possibile accusa anche per lo psicologo e per tutti coloro che si trovavano in casa al momento del decesso del Pibe de Oro.