Napoli-Genoa rinviata? Clamorosa ultim’ora di Radio Kiss Kiss Napoli. La radio ufficiale degli azzurri infatti comunicano il rinvio di tre ore di Napoli-Genoa. Poco dopo è arrivata anche l’ufficialità: ora anche il sito della Lega riferisce il cambio di orario della partita.

NAPOLI GENOA RINVIATA? LE DECISIONI LIVE

La gara del San Paolo si giocherà infatti alle 18 e non più alle 15, a causa della positività al Coronavirus di Perin, portiere del Genoa.

Si aspettano infatti i nuovi cicli di tamponi. Soltanto in caso di altre positività, sarà presa la decisione definitiva dalla Lega Serie A.

Attualmente, aver posticipato la partita non è un sinonimo di rinvio automatico. Il Genoa ha infatti posposto di cinque ore circa il suo arrivo a Napoli ed è dunque da intendere in questo senso, ovvero far recuperare un po’ di tempo al grifone.

L’attesa è comunque tanta e molto dipenderà dall’esito dei prossimi tamponi. Fa ben sperare il fatto che Perin non si sia allenato ieri e il precedente di Milan-Bodo/Glimt, che si è giocata malgrado Ibrahimovic fosse risultato positivo.

PERIN POSITIVO

Soltanto il rischio di altri contagi nelle due squadre potrebbe portare a una decisione drastica. Nel Napoli l’unico calciatore positivo è stato finora Petagna, risultato negativo al secondo e terzo tampone prima ancora di aggregarsi ai compagni. Intanto Aurelio De Laurentiis attende il risultato di un nuovo tampone, ma è da giorni in isolamento a casa a Roma e non ha avuto contatti recenti con la squadra.

+++ #NapoliGenoa: dal Genoa ci comunicano che si giocherà alle ore 18.00 +++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) September 26, 2020