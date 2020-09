Genoa, posticipato l’arrivo a Napoli: si aspetta l’esito dei tamponi

In merito alla notizia della positività di Mattia Perin al Covid 19, Genoa e Napoli si stanno mobilitando affinché non si crei un focolaio di diffusione del virus.

Infatti dopo aver appreso l’informazione la società di Preziosi, come da protocollo, ha isolato Perin. Il prossimo step è poi fare un giro di tamponi per tutta la rosa.

In attesa delle risposte di questi ultimi esami, il Genoa ha ritardato l’arrivo a Napoli. I giocatori del Grifone erano attesi nel capoluogo partenopeo attorno alle 17:30. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, adesso l’arrivo è stato posposto alla tarda serata, tra le 21:00 e le 22:00.

LA PARTITA SI GIOCA LO STESSO?

Al momento non c’è stata alcuna notizia in merito al possibile rinvio del match. Bisogna comunque attendere l’esito dei prossimi esami dei calciatori rossoblu.

Attualmente non si hanno certezze, ma l’obiettivo è innanzitutto rispettare i protocolli ed evitare contagi. Nel caso in cui i test risultassero tutti negativi, non ci sarebbe alcun problema e la partita verrà giocata tranquillamente. Secondo Diego De Luca di Radio Kiss Kiss, però, una decisione sarà presa solo dopo l’esito dei tamponi delle due squadre.