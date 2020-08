Repubblica – Tutto fatto per Gabriel al Napoli, si attende solo la cessione di Koulibaly

Sempre più caldo l’asse Napoli-Lille, che dopo la trattativa per Victor Osimhen ora vede come protagonista quella per Gabriel Magalhaes. Secondo Repubblica, l’affare sarebbe già chiuso. Il Napoli avrebbe già fatto fuori la concorrenza foltissima, soprattutto dalla Premier, avanzando un’offerta di 25 milioni per il brasiliano.

Per chiudere l’affare però, il Napoli aspetta di cedere Koulibaly. Il brasiliano andrebbe a prendere proprio il posto del giocatore del Napoli, che piace molto al Manchester City. I citizens avanzano offerte e De Laurentiis cerca di trovare un accordo a metà strada per provare ad accontentare la sua iniziale richiesta di 90 milioni. Se la trattativa avesse successo, Gabriel Magalhaes sarebbe da considerare ormai un giocatore del Napoli.