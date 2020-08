CdS- Non solo Reguilon: per la fascia sinistra c’è anche Mykolenko

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro, non è un segreto. Con il solo Mario Rui in grado di dare garanzie e con un Ghoulam che molto probabilmente verrà venduto al miglior offerente, ecco che gli azzurri si danno da fare per trovare un nuovo giocatore in quel ruolo. Se nei gironi scorsi il nome più caldo è stato quello di Reguilón del Real Madrid (ora in prestito al Siviglia), il Corriere dello Sport ora suggerisce un’altra ipotesi concreta.

Si tratta di Vitalij Mykolenko, classe 1999 con la faccia da bambino ed ampi margini di crescita. Elegante, dai piedi educati e con una grande facilità di corsa, ha stupito quest’anno alla Dinamo Kiev, e sembra calzare perfettamente nel progetto del Napoli. Se Tsimikas che piaceva tanto ma ora è ufficialmente del Liverpool, ecco che l’opzione ucraina prende campo, con gli azzurri pronti a scoprire un nuovo talento.