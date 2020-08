Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulle ultime notizie di calciomercato sugli azzurri.

In particolare il cronista si è soffermato sulle voci delle ultime ore che vorrebbero José Callejon entrato nel mirino del Benevento. Ecco quanto evidenziato:

Callejon Benevento, operazione troppo costosa

“Callejon? Non ci sono le condizioni per andare al Benevento. Lo spagnolo ha rotto con il Napoli rifiutando un biennale da 3,5 milioni. Le sue aspettative contrattuali sono più alte e quindi questa operazione non fa per il Benevento”.

