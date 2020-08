RAI – Il Napoli preferirebbe dare Milik alla Roma per chiedere uno tra Under e Veretout

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulle ultime notizie di calciomercato sugli azzurri. Ecco quanto evidenziato:

“Su Insigne dal Napoli filtra ottimismo. Da quanto ho capito pare sia un problema osseo, quindi con qualche infiltrazione potrebbe scendere in campo.

Nella lista dei convocati ci sarà sicuramente Llorente, lo spagnolo verrà considerato la prima alternativa a Mertens. Milik sarà la terza scelta.

Notizie calciomercato Napoli, il rinnovo di Gattuso

Rinnovo Gattuso? Ha avuto un lungo colloquio con De Laurentiis e c’è grande stima tra i due. Lui dei soldi non se ne frega, resta anche con l’attuale stipendio che è di 1,3 milioni l’anno. Se De Laurentiis vuole può rinnovargli il contratto per i prossimi tre anni con un aumento annuale di 100mila euro. L’unica richiesta di Gattuso sarebbe quella di non avere panali nel contratto.

Notizie calciomercato Napoli, Under o Veretout in cambio di Milik

La cessione di Milik? L’unico giocatore che interessa al Napoli della Juve è Bernardeschi, oppure vuole 40 milioni cash. Il Napoli lo darebbe più volentieri alla Roma perché potrebbe chiedere uno tra Veretout e Cengiz Under. Forse Gattuso sceglierebbe Under e non Bernardeschi, anche se il primo nome per la fascia destra è Boga: Gattuso lo vede bene anche a destra.

Benevento, troppo alti i costi per Callejon

Callejon al Benevento? Non ci sono le condizioni. Lo spagnolo ha rotto con il Napoli rifiutando un biennale da 3,5 milioni. Le sue aspettative contrattuali sono più alte e quindi questa operazione non fa per il Benevento”.