GdS – Il Napoli vince ma mostra i suoi difetti, peccato per un ottimo Sassuolo

Nel commento odierno della Gazzetta dello Sport, ci si sofferma sulla partita vinta dal Napoli per 2-0 contro il Sassuolo. Gli azzurri la sbloccano grazie al primo gol in Serie A di Hysaj, e poi la chiudono allo scadere con quello che potrebbe essere uno degli ultimi gol di Allan, se la trattativa per cederlo all’Everton va in porto. La rosea però, sottolinea con forza i meriti del Sassuolo di De Zerbi, che ha segnato il record di quattro gol annullati.



“Un peccato perché le trame offensive dal Sassuolo mandano in crisi il Napoli, da applausi. Nonostante ciò il Napoli vince senza demeritare, non rubando nulla alla gara, ma dimostrando comunque i soliti difetti. Infatti, il Napoli crea ma finalizza ancora troppo poco, finendo per soffrire difensivamente l’avversario. Applausi meritati però ad entrambi gli allenatori per il calcio proposto in un periodo così complicato”.