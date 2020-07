Gattuso in conferenza: “Stiamo pagando la stanchezza, ma abbiamo l’obbligo di arrivare alla sfida con il Barça nelle condizioni migliori”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo al San Paolo per 2-0 con le reti di Hysaj e Allan:

“Ci sono tanti giocatori che sono qui da anni, è un dato che il Napoli ha sempre avuto: crea tanto e segna poco. È un dato che mi fa arrabbiare. Andare a creare così tanto e fare fatica è un qualcosa che abbiamo il dovere di migliorare. Le quattro reti annullate? Se una squadra gioca di reparto come noi, quando c’è il fuorigioco vuol dire che la linea si è mossa bene. La difesa si è mossa bene nel primo tempo, nella ripresa abbiamo perso troppe palle in uscita.

Milik e Fabian? È un momento di stanchezza, oggi non c’era Mario Rui nemmeno in panchina perchè abbiamo notato che era stanco ed abbiamo preferito lasciarlo a Castel Volturno. Succederà anche ad altri, ci sta perchè non è normale quello che stiamo facendo in questo momento. Stiamo pagando la stanchezza.

Emergenza Covid in vista della partita contro il Barcellona? Noi non possiamo fare nulla, la Uefa deve prendere la decisione giusta. Penso che non si debba scherzare, abbiamo visto cosa può fare il Coronavirus. Loro sanno quello che devono fare. C’è fiducia nell’Uefa.

Abbiamo fatto qualche festa di troppo, ora dobbiamo metterci giù con la testa e pensare alla sfida con il Barcellona. Il Napoli non è mai arrivato ai quarti di Champions, abbiamo l’obbligo di arrivare questa sfida nelle migliori condizioni. Bisogna fare dei sacrifici, non credete a quelli che dicono di un Barcellona in difficoltà.

Assenza di pubblico? Il calcio è un’altra cosa. Non dico mi faccia schifo ora, ma stiamo facendo qualcosa di difficile, vedere stadi da 50mila persone così non è bello. Spero che presto possano tornare i bambini e la gente per far diventare ancora più bello questo sport”.