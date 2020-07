De Zerbi: “Anche noi abbiamo creato ma chiedo più convinzione. So che possiamo ottenere di più”

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli-Sassuolo:

“Non ho tanto da rimproverare perchè abbiamo fatto bene sia al primo che al secondo tempo, perchè abbiamo creato tanto. Quello che posso chiedere di più è la convinzione. Abbiamo fatto bene tutto ma serve convinzione per vederci uscire con i 3 punti e fare qualcosa in più. Chiaro che però è una squadra giovane e ci sono degli infortuni ma chi c’era in campo oggi è forte.

Il Napoli è forte, gioca e pressa, però anche noi abbiamo rubato dei palloni. Parlo di convinzione non perchè perdiamo o vinciamo, ma perchè sono troppo innamorato dei miei giocatori e li reputo più bravi di quanto pensa l’opinione pubblica e non penso di sbagliarmi. Se chiedo qualcosa in più è perchè sono convinto di poterlo ottenere. Convinzione non solo quando recuperiamo palla ma anche quando dobbiamo essere determinanti. Credo che la partita nei primi 5′ minuti l’abbiamo fatta meglio noi, poi dopo siamo un po’ calati, abbiamo forzato giocate e ci siamo abbassati, ma anche noi abbiamo avuto occasioni.

Noi paragonati al Barcellona? Rino ha fatto il furbo (ride, ndr). Noi però non cerchiamo di paragonarci nessuno, sappiamo dove possiamo arrivare e dove dobbiamo fermarci e stare con i piedi per terra, però siamo ambiziosi. Io corteggiato all’estero? Per ora ho rinnovato qui e sarò felice di ripartire con questa squadra!”