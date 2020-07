Covid-19, peggiora la situazione in Catalogna: circa 1500 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

L’emergenza Covid in Catalogna sta prendendo una brutta piega e mette in serio pericolo la sfida Champions tra Barcellona e Napoli prevista l’8 agosto al Camp Nou.

Il boom dei contagi non accenna a fermarsi, basti pensare che nelle ultime 24 ore si sono registrati 1493 nuovi positivi, 3 decessi e 6 persone ricoverate in terapia intensiva. A tal proposito, il sindaco di Barcellona ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine per far rispettare più efficacemente le norme anti-Covid.