ULTIME MERCATO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli vedrà vari movimenti al termine della stagione. Entrate, ma anche uscite. Uno dei calciatori che molto probabilmente dirà addio all’azzurro è Allan Marques. Il brasiliano è ricercato in particolare dall’Everton e la sua partenza appare abbastanza scontata.

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha riportato alcune novità circa il mercato dei partenopei durante la trasmissione “Radio Goal”, proprio in merito al possibile sostituto di Allan. Ecco quanto evidenziato:

Ultime mercato Napoli, Veretout in azzurro in caso di cessione di Allan

“Le ultime che registriamo, se dovesse partire Allan, tornerebbe prepotentemente in auge Veretout. A quel punto si potrebbe aprire una sorta di asse con la Roma, con il francese e Cengiz Under in azzurro. Veretout piace da sempre a Giuntoli”.

