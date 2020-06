KOULIBALY LIVERPOOL – Futuro incerto per Kalidou Koulibaly ed Allan: l’edizione odierna de il Corriere dello Sport parla dei due gioiellini azzurri corteggiati soprattutto da club inglesi.

“Le opzioni non mancano ma restano ancora ipotesi: il Liverpool, più del Manchester United, si è proposto per il difensore centrale e l’Everton, che ha già sondato De Laurentiis in gennaio, è pronto a ripresentarsi quando esisteranno le condizioni” si legge. KK ed Allan hanno il desiderio di rimettersi in gioco altrove, scrive il quotidiano: la prossima destinazione però è ancora un punto interrogativo.