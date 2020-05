Una delle notizie di calciomercato più importanti di giornata riguarda Boga e il Sassuolo. Infatti, riferisce il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Sassuolo ha trovato un accordo con il Chelsea per eliminare il diritto di recompra che i Blues avevano sul calciatore.

Notizie calciomercato, niente recompra del Chelsea per Boga

Nello scorso campionato il Sassuolo aveva acquistato Boga dal Chelsea per circa 5,5 milioni di euro, lasciando ai Blues un diritto di recompra per 8 milioni di euro. Oggi è arrivato l’accordo economico per togliere la clausola, con una spesa maggiore rispetto a quanto pattuito questa estate, lasciando al Chelsea solamente una priorità di acquisto in caso di cessione futura. Il futuro di Boga è tutto nelle mani del Sassuolo e ovviamente del calciatore.

LEGGI ANCHE: Veretout, l’agente Giuffredi: “Non escludo che possa andare al Napoli la prossima estate!”

Mercato Napoli, pronta l’offerta al Sassuolo per Boga

Ora l’intenzione del Sassuolo – riferisce ancora Sky Sport – è tenerlo anche nella prossima stagione e potrebbero non bastare 30 milioni per una sua cessione. Il Napoli rimane in prima fila e ha pronta una prima offerta tra i 20 e i 25 milioni per provare lo stesso a convincere il Sassuolo a cedere il talento ivoriano già la prossima estate.

LEGGI ANCHE: Pres. Gremio: “Non sento il Napoli da un mese, trattativa ferma. Valutazione? Consideriamo offerte vicine ai 30 milioni”