NAPOLI CALCIO NEWS – Secondo quanto scrive quest’oggi sulle sue pagine il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Napoli – pronto a tornare a giocare per quando le competizioni ripartiranno – è diviso tra mercato e preparazione atletica per il rientro, ma mister Rino Gattuso ha le idee chiare.

Per terminare la stagione senza un ritardo abnorme servirà giocare praticamente ogni tre giorni: ecco perché Gattuso adopererà chiunque per lottare su tutti e tre i fronti ancora aperti, anche chi probabilmente lascerà Napoli dopo la prossima estate.

Sono quattro, principalmente, i calciatori sul piede di partenza in casa azzurra, secondo la nota testata: Kalidou Koulibaly, José Maria Callejon, Allan e Arkadiusz Milik. Tutti, probabilmente, lasceranno Castel Volturno per accasarsi altrove. In ogni caso, però, Gattuso sarà chiaro con tutti pur di fare il bene del Napoli: il mister vuole l’impegno assoluto da parte di tutti. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

NAPOLI CALCIO NEWS, LA RICHIESTA DI GATTUSO AI SUOI

“Gattuso non vuole sprecare nulla, vuole che il gruppo sia compatto e lo segua in questo cammino. Ed avrà bisogno di tutti, l’ha spiegato più volte, in questi giorni, ai suoi giocatori. Chiederà un contributo importante a coloro che il mercato vuole in partenza“.

Il Napoli in allenamento a Castel Volturno (prima del lockdowm)

“Ai vari Koulibaly, Callejon, Allan, Milik, un potenziale da fare invidia. Il difensore senegalese ha recuperato dall’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori negli ultimi 5 mesi: Koulibaly ritornerà nuovamente al centro della difesa, soluzione obbligata anche per l’infortunio di Manolas che non rientrerà prima di 40 giorni, mentre Callejon, contratto in scadenza a giugno, continuerà a imperversare sulla fascia di sua competenza“.

“E poi, c’è Milik l’attuale capocannoniere della squadra e da lui l’allenatore si aspetta gol pesanti per chiudere la stagione in crescendo. Poi ci sarà l’addio, si spera, senza rimpianti“.