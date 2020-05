BOGA NAPOLI – L’uscita di Josè Maria Callejon non sarà semplice da rimpiazzare: lo spagnolo è arrivato alla fine del suo percorso in azzurro ed ha deciso di chiudere la carriera tornando in Spagna.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Napoli, per il post Callejon, punta a profili giovani e di qualità. Giuntoli ne valuta due, scrive il quotidiano: Jeremie Boga del Sassuolo e Riccardo Orsolini del Bologna.

NAPOLI SU BOGA, CONTATTI AVVIATI

C’è spazio solo per uno dei due e con il Sassuolo un incontro tra le parti già c’è stato. “Il Napoli potrà trattare, liberamente, con il club neroverde che parte da una base di 20 milioni di euro per cedere il giocatore, nazionale della Costa d’ Avorio” scrive la Rosea. Giuntoli però vuole evitare che intorno al ragazzo possa aprirsi un’ asta.

La questione Orsolini risulta essere invece più complicata: ci sono garanzie che il ragazzo pretenderebbe per muoversi da dove si trova ora. Garanzie che né Giuntoli né Gattuso potrebbero garantirgli.