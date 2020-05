Sky – Allan-Napoli, rapporto al capolinea. ADL non si opporrà alla cessione

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Allan sembra essere ormai lontano da Napoli.

I rapporti, che si erano già incrinati dopo il mancato passaggio al Psg, sono ulteriormente peggiorati in assenza dell’adeguamento economico da parte di Aurelio De Laurentiis. Proprio per questo, il patron napoletano ha preso atto dello stato emotivo del centrocampista e della sua poca volontà di restare in azzurro, e ha deciso di non opporsi alla cessione e alle offerte che arriveranno.