MILIK MILAN – Quest’oggi il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, suelle sue pagine, ha riferito una notizia di mercato importante che riguarda il rinnovamento del possibile intreccio nel prossimo mercato tra Milan e Napoli. Infatti, i rossoneri – anch’essi alla ricerca di un nuovo numero 9 – sarebbero tornati alla carica per Arkadiusz Milik, obiettivo reale già della Juventus. I bianconeri hanno approfondito il loro interesse nei confronti del polacco in questi ultimi giorni ma il Milan, che aveva provvisoriamente sopito il suo di interesse, ora sembra essere tornato alla carica.

Milik, però, non è il solo centravanti al quale il Milan ha strizzato l’occhio: infatti, ai rossoneri piace tantissimo e da tempo un altro nome presente anche sulla lista dei colpi in entrata del ds azzurro Cristiano Giuntoli, ovvero il serbo Luka Jovic in forze al Real Madrid. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

MILIK MILAN, IL DIAVOLO TORNA A PUNZECCHIARE

“Il discorso non dipende tanto dal rinnovo, o meno, di Ibra. Ma proprio da un’esigenza che il Milan ha, e avrà, a prescindere dall’allenatore che siederà in panchina e dal futuro di Zlatan: al Diavolo per la prossima stagione occorre un nuovo centravanti. Lo racconta molto bene la situazione in cui si trova adesso la squadra, senza un vero alter ego allo svedese fermo ai box per parecchie settimane“.

Arkadiusz Milik (26), al Napoli dal 2016

“Vedremo cosa succederà con Milik, la situazione è nota: il contratto del polacco col Napoli scadrà nel 2021 e non verrà rinnovato, tant’è vero che De Laurentiis sta trattando altri attaccanti. Quella napoletana resta comunque una bottega cara e strapparlo a una cifra conveniente non sarebbe semplice“.

JOVIC MILAN, IL PRIMO OBIETTIVO ROSSONERO RIMANE IL SERBO

“Il club rossonero ovviamente non può attendere troppo a lungo e qualche pista deve seguirla per forza. Ora come ora ce ne sarebbero due: una porta a Jovic e l’altra a Milik. Il profilo del serbo si adatterebbe molto bene a ciò che cerca Elliott in termini di età (22) e di talento, un po’ meno (molto meno) in termini di costi: il cartellino ora si aggira sui 40-50 milioni e il Real gli paga uno stipendio di circa 5 milioni di euro netti a stagione“.