PESAOLA NAPOLI – Ha fatto molto discutere la squadra degli argentini del Napoli pubblicata dall’account Twitter spagnolo della società partenopea. A generare polemiche era stata l’assenza di Gonzalo Higuain che, nonostante si sia lasciato in pessimi rapporti con il club, va considerato come uno dei centravanti più forti che abbiano mai vestito la casacca azzurra.

La società napoletana ha poi specificato come la formazione postata sui social non fosse una top 11, ma soltanto un modo per ricordare la festa della patria in Argentina del 25 maggio.

Formazione argentini Napoli, manca Bruno Pesaola

La notizia viene ripresa dall’edizione odierna del Corriere dello Sport che ammonisce il club azzurro per una grave mancanza dalla formazione: il “Petisso” Bruno Pesaola. “Come si fa a dimenticare Pesaola, il cuore più azzurro che ci sia mai stato? – si legge sul quotidiano – Con i suoi cross da sinistra fece diventare super-cannonieri Jeppson e Vinicio. Il Petisso è stato un “napoletano nato per caso a Buenos Aires”, alla maglia azzurra ha dato tutto se stesso“.

