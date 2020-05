Argentini del Napoli, la società specifica: “Non era una Top 11, voleva solo celebrare la Festa della Patria in Argentina”

In seguito alle polemiche sorte a causa dell’esclusione di Gonzalo Higuaìn dal montaggio rappresentante alcuni tra i calciatori argentini che hanno fatto la storia del Napoli, l’account spagnolo della società azzurra ha voluto chiarire la propria posizione in merito all’accaduto:

“La foto è stata creata per il 25 maggio, Festa della Patria in Argentina. In nessun modo si intendeva affermare che questa squadra fosse la top XI dei giocatori argentini nella storia del club”.

