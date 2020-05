SERIE A RIPRESA – Ripartenza e diritti tv: saranno questi gli argomenti nel Consiglio di Lega di oggi, in programma alle tre del pomeriggio. La volontà sulla ripresa delle competizioni è chiara da tempo: tra i vari club c’è chi spinge per cominciare con i recuperi della 25esima giornata. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ne parla: il 13 giugno resta, per club e Lega, la data auspicabile per il ritorno in campo.

Si discuterà oggi su ‘come ripartire’: il quotidiano scrive che ancora senza un ordine di orario preciso, l’idea è di far giocare nel fine settimana Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Le altre ipotesi restano quella di ripartire con tutte le dieci partite della ventisettesima o addirittura con la Coppa Italia.