ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Simpatica scena questa mattina a Castel Volturno. I calciatori si sono infatti ritrovati per effettuare l’allenamento, seppur in maniera individuale. Infatti ai giocatori è stato imposto il distanziamento sociale per evitare contatti e l’eventuale diffusione del Coronavirus. Ecco perché i giocatori hanno dovuto salutarsi soltanto “a distanza”.

Ultime notizie Napoli, saluto a distanza tra Meret e Manolas

Testimonianza di ciò è stato l’incontro tra Meret e Manolas. I portiere ha sostenuto insieme ai colleghi Ospina e Karnezis la propria seduta in prima mattinata. All’uscita ha incrociata Manolas, che invece arrivava per svolgere il proprio allenamento. I due hanno avvicinato le auto e si sono salutati, seppur soltanto a distanza.

Meret e Manolas si salutano dall’auto

ECCO IL VIDEO:

