SKY – Ripresi gli allenamenti a Castel Volturno: Manolas il giocatore nella miglior condizione fisica

Sono ripresi questa mattina a Castel Volturno gli allenamenti per tutti i calciatori del Napoli. Agli ordini di Gennaro Gattuso, arrivato all’alba, e del suo staff, i giocatori azzurri si alleneranno divisi in più gruppi (e in maniera individuale) per evitare assembramenti.

Il primo gruppo di calciatori è già arrivato al centro sportivo. L’allenamento è in corso e, come riferisce Sky Sport, arrivano già le prime indicazioni. Il giornalista Francesco Modugno, infatti, riferisce che dai primi test sarebbe Kostas Manolas il giocatore che si è presentato nella miglior forma.