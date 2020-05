LIVE – Allenamento in corso, Gattuso all’alba già a Castel Volturno, i calciatori arrivano in mascherina! Manolas il più in forma (VIDEO)

12.30 – È in corso la prima sessione di allenamento per i calciatori di movimento del Napoli. I primi 12 calciatori sono già in campo, un altro gruppo arriverà nel pomeriggio, tra loro ci sarà anche chi osserva il digiuno a causa del Ramadan.

Dai primi dati, riferisce Sky Sport, il giocatore che sembra essersi presentato nella miglior forma è Kostas Manolas.

ORE 11.45 – Finalmente si ricomincia. Il primo segnale di ripresa del campionato arriva con la ripresa degli allenamenti, seppur in maniera individuale.

Dopo aver garantito la sicurezza dei calciatori e aver effettuato due volte i tamponi (tutti con esito negativo, ndr), anche il Napoli può riprendere l’attività agonistica. Al centro sportivo di Castel Volturno già da questa mattina sono iniziati gli allenamenti, con Gattuso arrivato prima della squadra.

I calciatori sono stati divisi in gruppi e si alleneranno sui tre campi del centro sportivo. A cominciare la sessione sono stati i portieri, arrivati di buon mattino. Meret, Ospina e Karnezis hanno già ultimato il proprio allenamento e sono andati via. Man mano sono invece arrivati i calciatori di movimento. Il primo ad arrivare, alla guida di una Lamborghini e con tanto di mascherina, è stato Hysaj. Via via tutti gli altri.

Un primo gruppo di calciatori si allenerà questa mattina, nel pomeriggio è atteso un secondo gruppo di giocatori. Da registrare anche una chiacchierata tra Manolas e Meret (come si può vedere nel video sottostante, ndr), entrambi alla guida della propria auto.

ECCO IL VIDEO DELL’ARRIVO DEI GIOCATORI:

Dal nostro inviato a Castel Volturno: Giuseppe Annarumma