NAPOLI CALCIO MERCATO – Continuano i movimenti di calciomercato in casa Napoli. La dirigenza azzurra è al lavoro per cercare di risolvere alcune situazioni intricate, una di queste riguarda il futuro di Elseid Hysaj.

L’agente del terzino albanese, Mario Giuffredi, ha fatto sapere che il calciatore ha deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione. Il contratto è in scadenza nel 2021 e la decisione di Hysaj è quella di provare una nuova avventura.

Calcio mercato Napoli, la Roma torna su Hysaj

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, riferisce come per il terzino si sia riaperta la pista che porta alla Roma. I giallorossi avevano già cercato Hysaj la scorsa estate, per poi fare un timido sondaggio anche a dicembre. Il Napoli, però, aveva deciso di non cederlo alle cifre proposte dalla società capitolina. Ora, ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto (2021, ndr), la situazione sembra essere cambiata: Hysaj lascerà il Napoli e bisognerà trovare un accordo per evitare la cessione a parametro zero.

L’agente di Hysaj, Mario Giuffredi, aveva annunciato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’intenzione del terzino di lasciare il club partenopeo. Queste le sue parole:

“Abbiamo comunicato al Napoli e al presidente De Laurentiis che Hysaj non rinnoverà il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis.