ULTIME MERCATO NAPOLI – L’agente Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Hysaj e Sepe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo comunicato al Napoli e al presidente De Laurentiis che Hysaj non rinnoverà il contratto. La volontà è quella di andare via. Gliel’abbiamo comunicato 15-20 giorni fa, ora è anche nell’interesse del Napoli cercare una soluzione per il giocatore, visto che poi andrà in scadenza. Poi in questo mercato strano possono esserci mille colpi di scena, quindi tutto potrebbe anche cambiare in corsa. Noi, però, la nostra volontà l’abbiamo comunicata a De Laurentiis.

LEGGI ANCHE: Chi è Michał Karbownik: ragazzo che si è preso le redini della fascia sinistra del Legia Varsavia. Ecco il terzino che piace al Napoli

Ultime mercato Napoli, l’addio di Hysaj e il possibile ritorno di Sepe

Il ritorno di Sepe? Piace a Giuntoli, andò via soltanto perché con Sarri non trovava spazio. Secondo o terzo? Ch lo dice non ha seguito la stagione di Sepe, ha fatto un grandissimo campionato. Se dovesse tornare al Napoli, lo farebbe per per giocarsi il posto da titolare“.