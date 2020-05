SEPE NAPOLI – Il futuro della porta del Napoli è un nodo da sciogliere per il d.s. Giuntoli. Ospina è stato il preferito di Gattuso nell’ultimo scorcio del campionato, ma la società crede fermamente nel talento di Alex Meret. Entrambi si sentono titolari e pretendono un ruolo da protagonista. Dunque non è escluso che uno dei due possa partire a fine stagione.

In quel caso il Napoli potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un secondo affidabile. L’indiscrezione lanciata dall’edizione odierna di Tuttosport vede i partenopei interessati al ritorno di Luigi Sepe, estremo difensore ceduto al Parma.

Sepe Napoli, l’agente Mario Giuffredi apre all’ipotesi

Il procuratore di Sepe, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del possibile ritorno del portiere. Ecco quanto evidenziato:

“Il ritorno di Sepe? Piace a Giuntoli, andò via soltanto perché con Sarri non trovava spazio. Secondo o terzo? Chi lo dice non ha seguito la stagione di Sepe, ha fatto un grandissimo campionato. Se dovesse tornare al Napoli, lo farebbe per per giocarsi il posto da titolare“.