NAPOLI ULTIME NOTIZIE – Con il campionato fermo a causa dell’epidemia da Coronavirus, i club di calcio sono a lavoro per programmare il futuro. Tra i temi da affrontare c’è quello legato ai rinnovi dei contratti dei calciatori in scadenza.

LEGGI ANCHE: Gattuso-Napoli, intesa raggiunta fino al 2021: ADL ha voluto la riconferma per tre motivi

Napoli ultime notizie, l’agente di Callejon parla del rinnovo

In casa Napoli una delle situazioni più intricate è quella di José Maria Callejon. Lo spagnolo terminerà il proprio rapporto di lavoro con la società campana il prossimo 30 giugno, anche se l’intenzione del club sarebbe quello di prolungare l’accordo. Per discutere di questo, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato con l’agente del calciatore, Manuel Quilon. Ecco quanto evidenziato:

“Il rinnovo di Josè? La situazione è ancora in stand-by. Dobbiamo aspettare ancora, è tutto fermo. Le mie sensazioni? Al momento non ne ho e non ne avró neanche in futuro perché contano solo i fatti. E non ci sono evoluzioni”.

LEGGI ANCHE: Lozano-Kean, lo scambio con l’Everton è possibile: l’ex Juve vuole tornare in Italia! I dettagli