ULTIMISSIME NAPOLI CALCIO – Arrivano buone notizie per quanto riguarda la panchina azzurra, Gennaro Gattuso sarebbe stato confermato ufficiosamente come tecnico del club fino al 30 giugno 2021. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ultimissime Napoli calcio

C’ è un contratto molto articolato che lega Gattuso al Napoli. Si tratta di un accordo che scadrà a giugno 2021, ma che le parti potrebbero risolvere nei tempi stabiliti dalle varie opzioni. Una riguarda l’allenatore e prevede l’interruzione del rapporto, per sua scelta, da comunicare al club entro giovedì. Un’opzione che Gattuso non eserciterà, come ha già fatto sapere, perché la sua volontà è quella di restare. Dunque il tecnico ha già deciso e la data del 30 aprile verrà superata senza nessun colpo di scena. A quel punto, la questione passerà a De Laurentiis, in quanto è prevista un’opzione anche per il presidente che potrebbe sollevarlo dall’incarico, entro l’8 giugno, pagando una penale. Queste ipotesi potrebbero essere già state superate dall’incontro avuto tra le parti lo scorso 6 marzo, prima che scattasse il lockdown.

I motivi della riconferma

La continuazione del rapporto è stata determinata anche dalla convergenza di idee sul progetto futuro. Gattuso ha appoggiato la campagna acquisti condotta da Giuntoli nel mese di gennaio, ha convinto la dirigenza napoletana sul piano del lavoro e della gestione del gruppo. Il tecnico ha saputo determinare l’inversione di tendenza puntando sulla questione atletica e psicologica, riportando i giocatori in una condizione fisica apprezzabile e restituendo loro quelle motivazioni perse dopo i primi risultati negativi di inizio stagione. Basti pensare che anche in questo periodo di quarantena tiene tutto sotto controllo. Il Napoli di Gattuso è ancora in gioco in tre competizioni, traguardi sui quali nessuno avrebbe puntato un euro fino a due mesi fa. All’allenatore è stato dato il merito del pieno recupero di alcuni giocatori ovvero, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, Zielinski e il settore difensivo. Ha saputo portarsi a sé tutto il gruppo, sostenendolo nello sforzo fisico e motivandolo sul piano caratteriale.

LEGGI ANCHE: Taglio stipendi, si attende la decisione di De Laurentiis, Gattuso preoccupato per il suo staff