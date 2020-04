NAPOLI CALCIOMERCATO – Non si ferma il lavoro dei club di Serie A in vista della prossima stagione. Soprattutto in sede di calciomercato sono tante le società già attive. Tra queste c’è sicuramente il Napoli desideroso di puntellare il reparto offensivo.

Napoli Calciomercato, ipotesi di scambio tra Kean e Lozano

Uno dei calciatori che interessa di più al club partenopeo è Moise Kean, attaccante polivalente in forza all’Everton. L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come l’ex Juventus potrebbe davvero approdare all’ombra del Vesuvio. In particolare con i Toffees potrebbe essere imbastita una trattativa sulla base di uno scambio con Lozano. L’operazione sul quale ragionare – riporta il quotidiano – sarebbe quella di uno scambio tra gli attaccanti più un conguaglio di 10 milioni di euro in favore del Napoli.

Inoltre, sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i vertici dell’area tecnica del club azzurro hanno già espresso parere positivo sull’acquisto di Kean. Giuntoli lo prenderebbe subito e a Gattuso non dispiacerebbe avere a disposizione un centravanti che all’occorrenza può fare anche l’esterno offensivo. Ci sarebbe da lavorare sul carattere del calciatore, che avrebbe a che fare con una “città tentatrice”, la lo stesso Kean sembra desideroso di tornare in Italia.