MERTENS INTER – Quest’oggi il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport ha ulteriormente confermato l’attesa dell’Inter sulla situazione rinnovo di Dries Mertens col Napoli. Attesa mirata all’affondo del colpo decisivo per assicurarsi un perfetto vicario per Romelu Lukaku, unico attaccante sicuro di proseguire l’esperienza in nerazzurro per l’anno prossimo. E proprio per il rinnovamento nel reparto offensivo che ci si aspetta dai nerazzurri, si riscontrano tanti altri nomi nella lista di mercato dell’Inter: tra questi Timo Werner del Lipsia, cercato dagli azzurri l’estate scorsa, ma anche Luka Jovic del Real Madrid e Victor Osimhen del Lille, osservati azzurri già da qualche settimana. Ecco quanto evidenziato:

TOTALE RIVOLUZIONE NELL’ATTACCO NERAZZURRO

“In attesa che tutto torni alla normalità, bisogna affinare le strategie per il prossimo mercato. Che – vista l’emergenza – sarà fatto prevalentemente di scambi. E allora caccia alla punta, di profilo internazionale e dal gol nel Dna. A prescindere da ciò che accadrà tra Lautaro Martinez e il Barcellona. Che insiste, certo. Ma non sembra avere possibilità di pagare la clausola. Analizzando la rosa dell’Inter, è evidente la sofferenza in attacco“.

“Conte potrebbe contare con certezza soltanto su Lukaku: Sanchez rientrerà al Manchester United dopo il prestito non esaltante, mentre per Sebastiano Esposito il percorso di crescita suggerirebbe il prestito in “provincia”, per giocare con continuità e farsi le ossa“.

MERTENS INTER, L’AFFONDO IN CASO DI ROTTURA COL NAPOLI

Dries Mertens (33), da sette anni al Napoli

“La giravolta del Chelsea con Giroud non ha sorpreso, ma costringerà a cambiare obiettivo. Giroud a parametro zero sarebbe stato un affare e avrebbe garantito un ricambio di spessore per Lukaku. Ma poco più. E allora, rimanendo tra gli svincolati, torna prepotente la candidatura di Dries Mertens, ancora lontano dal rinnovo col Napoli. L’Inter è alla finestra, ma qualora dovesse esserci rottura definitiva tra le parti è pronta ad affondare il colpo“.

“Ma il grosso sforzo l’Inter lo ha messo in preventivo per Timo Werner, legato al Lipsia da una clausola da 60 milioni. Ma a spaventare non è tanto il valore della clausola, quanto la scadenza: fine aprile. Difficile con queste premesse, ma l’Inter è comunque al lavoro, sapendo che dovrà fare i conti con la concorrenza pesante di Liverpool (in pole) e Bayern. Le alternative restano le solite: Martial dello United, Jovic del Real Madrid, Osimhen del Lilla e Aubameyang dell’Arsenal“.

SEGUICI ANCHE SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, COME INSTAGRAM!