Jovic Napoli, l’attaccante serbo del Real è finito nel mirino degli azzurri, ecco alcune informazioni sul calciatore, finito nei guai qualche settimana fa

JOVIC NAPOLI – Luka Jovic è un calciatore serbo classe 1997, attaccante del Real Madrid e della nazionale serba. È alto 1.85 m per un peso di 85 kg. Da qualche settimana il suo nome è stato accostato alla compagine azzurra e non è da escludere che possa rivelarsi uno dei prossimi colpi in vista della prossima stagione.

LUKA JOVIC BIOGRAFIA

Luka Jovic nasce nel piccolo villaggio di Batar, vicino a Bijeljina, una cittadina della Bosnia Erzegovina. Comincia a giocare a soli 5 anni nella città di Loznica, ove viene scoperto dalla Stella Rossa. L’esordio con la squadra serba è da sogno, al suo ingresso in campo infatti sigla un gol che lo rende il più giovane calciatore a segnare con quella maglia superando Dejan Stankovic. Dopo quest’avventura passa prima al Benfica e poi all’Eintracht Francoforte, in quest’ultima ha avuto il suo vero e proprio exploit prima di trasferirsi definitivamente al Real Madrid.

JOVIC NAPOLI CALCIOMERCATO

Con la stagione in fase di stallo a causa dell’emergenza Coronavirus, uno dei temi più gettonati è sicuramente il calciomercato. Il Napoli pensa già alla prossima stagione e non è da escludere un possibile rinforzo in attacco. Milik non ha ancora rinnovato e chissà che non possa essere l’ora dei saluti tra i partenopei e il polacco. Ecco perché c’è la possibilità che gli azzurri siano alla ricerca di un rinforzo offensivo. Oltre ai nomi di Ciro Immobile e Andrea Belotti, nelle ultime settimane ha preso quota anche l’ipotesi Luka Jovic.

JOVIC NAPOLI STIPENDIO

L’attaccante del Real Madrid è stato pagato dalla società spagnola ben 60 milioni di euro, un’operazione di costo abbastanza notevole. Per quanto riguarda invece il contratto, il giocatore serbo percepisce circa 10 milioni di euro lordi a stagione. Cifre sicuramente alte e di cui il Napoli deve tenere conto. Attualmente la sua valutazione oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro.

JOVIC STATS REAL MADRID

I numeri con la maglia del Real Madrid non sono però eccezionali, soprattutto perché Jovic non è un titolare fisso dei blancos. In questa stagione infatti l’attaccante ha realizzato solo due gol in Liga, disputando quindici partite, mentre in Champions League il serbo non ha ancora timbrato il cartellino. Numeri che potrebbero far calare il prezzo dell’attaccante qualora il Napoli decidesse di affondare il colpo. La tanta concorrenza e la mancanza di continuità potrebbero rivelarsi delle carte in favore della compagine azzurra.

Luka Jovic in azione con la maglia del Real Madrid

JOVIC FIFA 20

Luka Jovic è molto ricercato soprattutto in relazione a Fifa 20, nota piattaforma di videogame calcistici. Il calciatore serbo ha una valutazione di rating 83, spiccano notevolmente valori del tiro e del dribbling che sono rispettivamente di 82 e 81. Notevoli valori per un attaccante di 22 anni

LA VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA

Pochi giorni fa l’ex Francoforte ha fatto parlare di se anche in modo negativo, il calciatore serbo ha infatti violato la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus. Il motivo è surreale, pare che l’abbia fatto per non perdersi il compleanno della fidanzata. Quest’ultima però non si trovava nella capitale spagnola bensì in Serbia, ciò significa che Jovic è tornato, seppur col permesso del Real Madrid, in patria, violando la quarantena a cui era stato sottoposto il club iberico dopo che si erano registrati dei contagi da coronavirus nella squadra Galactica di basket.

