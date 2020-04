OSIMHEN NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione francese di Eurosport, il Napoli sarebbe fortemente interessato a Victor Osimhen, attaccante del Lilla.

Osimhen Napoli, offerta da 60 mln

Il nigeriano, che ha conseguito finora 13 reti stagionali e 26 presenze, raccontò un po’ di tempo fa di voler fare un’esperienza in un club importante. Per lui il Napoli è disposto ad offrire 60 mln di euro.

Gli inizi e un periodo difficile

Victor Osimhen è nato nella periferia più degradata di Logos e non ha avuto un’infanzia facile segnata anche dalla perdita della madre a soli 6 anni. Come per molti, è stato il calcio a salvarlo: ha infatti sostenuto un provino per la Ultimate Strikers Academy e nel 2014 è entrato nel mondo delle nazionali giovanili nigeriane. Un anno più tardi si è guadagnato il titolo di capocannoniere segnando ben 10 reti e portando l’U17 delle Eagles alla vittoria definitiva del Mondiale di categoria in Cile. Approdato poi in Europa, non ha avuto vita facile al Wolfsburg, la cui permanenza si è conclusa con zero reti segnate a causa di vari problemi fisici: un infortunio alla spalla e la contrazione della malaria. La rinascita l’ha avuta approdando al Charleroi, quando è andato a segno al debutto con i bianconeri.

L’approdo al Lilla

L’attaccante senegalese è sbarcato l’anno scorso in Ligue 1, riuscendo nell’impresa difficile di sostituire alti profili quali Nicolas Pépé e Rafael Leão al Lilla. Le sue prestazioni sono degne di nota e gli hanno consentito di guadagnarsi un posto nel cuore dei tifosi. Basti pensare che nelle prime 16 partite di campionato ha realizzato 9 reti e 3 assist. In Champions League, il suo debutto assoluto, ha segnato per ben due volte contro Chelsea e Valencia.

